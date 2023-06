Planos de saúde serão obrigados a cobrir novo medicamento para câncer de tireoide

A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de julho, uma nova droga contra o câncer de tireoide terá a cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Trata-se do medicamento Lenvima (Mesilato de Levantinibe) indicado para o tratamento de alguns tipos de câncer de tireoide em pacientes que já passaram por iodoterapia, mas não tiveram sucesso no combate à doença.

O medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda em 2016, para o tratamento de carcinoma papilífero, carcinoma folicular ou carcinoma de células oxifilicas. No entanto, ele só foi incorporado no rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em maio deste ano.

Além do Mesilato de Levantinibe, existem três drogas já aprovadas para outros tipos de câncer, mas que também podem ter bons resultados no tratamento do câncer de tireoide: o sunitinibe, sorafenibe e panzopanibe.

Patologias da tireoide

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo, sofrem de alguma patologia da tireoide. Desses, aproximadamente 60% não sabem que têm problemas na glândula.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número estimado é de 16.660 novos casos de câncer de tireoide por ano, no triênio de 2023 a 2025, sendo 2.500 em homens e 14.160 em mulheres. A medicina nuclear atua, principalmente, nos casos de câncer de tireoide e hipertireoidismo.

Com informações da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN).