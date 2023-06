Pista do Aeroporto de Cruzeiro do Sul passará por reforma sem afetar voos, decide empresa

A Vince Airports, empresa francesa que administra o Aeroporto de Cruzeiro do Sul, divulgou uma nota na tarde desta quinta-feira, 22, onde anuncia o início de obras de infraestrutura na pista de pousos e decolagens, a partir da próxima segunda-feira, dia 26.

Conforme a empresa, as intervenções não irão afetar os voos que chegam e saem de Cruzeiro. O tempo de duração das obras não foi informado, mas a nota afirma que o cronograma aproveita o verão amazônico e que diariamente serão necessárias oito horas de trabalho de forma ininterrupta.

No início de junho, os deputados estaduais do Acre assinaram ofício foi encaminhado a concessionária que trata sobre as obras de reparos no pavimento de pousos e decolagens a partir do dia 26 deste mês na pista do Juruá. Os parlamentares sugeriram horários que têm por base o funcionamento da aviação regional, tão importante para os moradores da Amazônia acreana, bem como de municípios do estado vizinho, o Amazonas.

Nota à Imprensa – Obras na pista do Aeroporto de Cruzeiro do Sul

O Aeroporto de Cruzeiro do Sul informa que dará início às obras de infraestrutura na pista de pousos e decolagens, na segunda-feira (26/06), com a realização de intervenções iniciais que não afetarão as operações. A Administração Aeroportuária segue em tratativas com as partes interessadas para o alinhamento de medidas visando minimizar ao máximo os impactos nas operações no decorrer das obras.

A pista passará por serviços de manutenção de terraplanagem, melhoria da drenagem, da pavimentação e sinalização, dentre outros. As obras do aeroporto estão previstas no Contrato de Concessão assinado com a Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC e visam garantir a segurança e a continuidade das operações aeroportuárias, além de melhorar a experiência de viagem dos passageiros, promover o turismo e impulsionar o crescimento econômico local.

Vale destacar que o cronograma de intervenções deve considerar o curto período de estiagem da região, além da necessidade de realização das atividades por pelo menos oito horas ininterruptas diariamente, para que os prazos estabelecidos no contrato de concessão não sejam prejudicados.

A Administração Aeroportuária está comprometida em mediar os impactos, atua com transparência e tem se colocado à disposição para o diálogo sobre questões e preocupações envolvendo o processo de obras. Contamos com o apoio dos membros da comunidade local para que essa fase de melhorias seja bem-sucedida e que, em breve, possamos desfrutar de um aeroporto seguro e moderno, trazendo benefícios duradouros para Cruzeiro do Sul, seus habitantes e visitantes.