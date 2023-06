Pessoas superendividadas passam a contar com atendimento psicológico no Acre

Dívidas que parecem impossíveis de serem quitadas tiram o sono de qualquer pessoa. Mais do que isso, pode ser um gatilho para sérios problemas psicológicos. O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) anunciou que o estado oferecerá a partir de agora atendimento psicológico voltado especificamente para este público.

É considerado superendividado aquele consumidor que não consegue pagar suas dívidas e manter o mínimo para sobreviver. Por isso, o objetivo principal do atendimento é constatar se estes consumidores possuem transtornos de compulsividade por compras, e dependendo do caso, encaminhá-las para a realização de tratamento especializado, por meio de parcerias.

O psicólogo do Procon/AC, Fábio Silva, destaca que a situação de endividamento acaba afetando a saúde emocional dessas pessoas. “É um momento de escuta, com foco de observar se existe alguma compulsão, e agora vamos observar as questões emocionais, para estar encaminhando para a terapia”, destacou.

O serviço faz parte da Lei do superendividamento, Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. “É uma experiência totalmente nova, estamos tentando ajudar essas pessoas a saírem dessa situação”, explica.

Para mais informações, o consumidor pode entrar em contato com a instituição por meio das redes sociais oficiais @proconac, do telefone 3223-7000 ou pelo canal de atendimento 151.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.