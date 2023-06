Pelo menos 61% dos endividados ‘fazem rodízio’ para escolher quais contas vão pagar

A equipe econômica do governo anunciou nesta terça-feira (6) o programa de renegociação de dívidas que pode atender até 70 milhões de pessoas. O Desenrola vai ajudar quem ganha até 2 salários-mínimos e tem dívidas de até R$ 5 mil a renegociar e parcelar seus débitos a juros muito abaixo da prática do mercado.

Para explicar como o programa irá funcionar e sua repercussão na economia do país, Natuza Nery entrevista Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela.

Renato revela que grande parte da população que está inadimplente adquiriu a dívida “com crédito concedido enquanto tinha renda formal” e que, agora, dispõem das mais diversas estratégias para conseguir pagar as necessidades básicas: “61% dos endividados têm o hábito de fazer rodízio de contas para escolher que compromissos poderão honrar”.



Ele ainda lembra que os brasileiros que integram as classes D e E foram os que mais sofreram durante a pandemia.



“Nós estamos falando de uma parcela que tem a maior participação da sua renda reservado para alimentação. Nós todos sabemos que a inflação de alimentação liderou o crescimento inflacionário do Brasil nos últimos anos… Isso acaba com a ideia de que as pessoas estão inadimplentes porque são perdulárias.”