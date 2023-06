Junina Pega-Pega e Malucos na Roça vencem concurso da realeza no Circuito Junino 2023

Após uma longa disputa que teve atraso de mais de duas horas do previsto, a 15° edição do Circuito Junino 2023 em Rio Branco, os jurados definiram sua realeza caipira no Quadrilhódromo, montado no estacionamento do Estádio Arena da Floresta. O casal Rainha e Rei caipira mirim escolhidos foram Kauelisson Pereira e Agatha Vitória da junina Malucos na Roça.

Já a Rainha da diversidade foi Bianca Lins, representando a junina Malucos da Roça e a Rainha e Rei caipira e a rainha da diversidade foram eleitos, Elisandra e Heder Magalhães da junina Pega Pega.

Para a escolha da realeza, os jurados avaliaram figurino, coreografia, simpatia e comunicação com público – que lotou as arquibancadas na Arena da Floresta. As 7 quadrilhas, representadas pela Explode Coração, CL na Roça, Assanhados na Roça, Pega Pega, Matutos na Roça, Malucos na Roça e Sassaricano na Roça, tiveram seus representantes nas três categorias. Com isso, os vencedores levaram para casa uma premiação de R$ 1.500 reais, troféus e coroas.

Prestigiando o evento, o prefeito Tião Bocalom (PP) parabenizou a organização do evento e deixou claro que a quadrilha capelão do circuito junino terá o ônibus garantido para a competição nacional em Brasília. “Nunca antes houve uma premiação tão boa”, comentou.

Veja as fotos de Sérgio Vale: