Palmeiras recebe o Bolívar nesta quinta (29) no Allianz Parque

O confronto é direto e vale, além da liderança do Grupo 3, a melhor campanha geral da fase de grupos da competição. Palmeiras e Bolívar estão empatados com o mesmo número de pontos (12), com vantagem para os bolivianos no saldo de gols (oito a seis).

O Palmeiras chega para o duelo vivendo um raro momento de instabilidade. Foram duas derrotas nas últimas duas partidas e a queda da vice-liderança para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro. A partida desta noite inicia uma sequência de confrontos decisivos para o clube, com compromissos pelo Brasileirão e também Copa do Brasil.