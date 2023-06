Palmeiras goleia Bolívar por 4 a 1 e avança na Copa Libertadores

O Palmeiras dominou a primeira etapa do início ao fim. Logo na primeira investida, Rony cabeceou com perigo e obrigou Lampe a fazer boa defesa para evitar o gol palmeirense, que saiu com o atacante aos 22: ele recebeu bom passe de Raphael Veiga e tocou com categoria na saída do goleiro boliviano. Mesmo com a vantagem, o Verdão se manteve no campo de ataque e marcou o segundo com Artur, de cabeça, depois de bom cruzamento de Piquerez. E poderia ter saído mais: Gabriel Menino teve finalização desviada dentro da área e Veiga acertou o travessão em jogada pelo alto.

Segundo tempo

Mesmo com um ritmo menos intenso, o Palmeiras continuou procurando o ataque para aumentar a vantagem no placar contra os bolivianos. Rony e Gabriel Menino, por exemplo, criaram oportunidades e deram trabalho para o Bolívar, que exigiu defesa de Weverton apenas uma vez, em chute de longa distância. Os gols que fecharam o placar saíram dos pés de Piquerez, depois de mais uma assistência de Veiga, e novamente Artur, que aproveitou lançamento de Dudu e, mancando, fechou o placar.

Agenda

O Palmeiras volta o foco para as competições nacionais. No domingo, o Verdão vai até Curitiba enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Na quarta da semana que vem, o time de Abel Ferreira abre disputa nas quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Morumbi.

Público e renda

Público: 33.250

Renda: R$ 3.309.499,83

Fonte: ge