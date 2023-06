Padrasto acusado de estuprar enteada mais de 50 vezes é preso no município de Assis Brasil

Na manhã desta quarta-feira,14, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais lotados no município de Assis Brasil, prendeu um homem acusado de estuprar sua enteada de 13 anos de idade. O investigado foi capturado no bairro Bela Vista, após a autoridade policial representar junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dele.

De acordo com as investigações, a adolescente vinha sofrendo abuso sexual há cerca de cinco anos. Conforme o relatório informativo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a vítima foi violentada mais de 50 vezes pelo próprio padrasto, sendo ele considerado uma pessoa violenta, pois constantemente ameaça a vítima e a genitora dela.

Consta no inquérito policial que o acusado já teria abusado da irmã da vítima, e que a violência com a irmã da adolescente só parou após ela sair de casa. Nesse momento, o preso encontra-se à disposição da Justiça.