Rodrigo Pacheco confirma que Lula indicará Cristiano Zanin para o STF e elogia escolha

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou nesta quinta-feira (1º) que o advogado Cristiano Zanin será o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

Em entrevista a jornalistas nesta quinta, Pacheco também confirmou ter se encontrado com Zanin no dia anterior, conforme antecipou a âncora da CNN Daniela Lima.

“Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e, chegando, ela será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça”, afirmou Pacheco.

“Já conversei com o presidente [da CCJ] Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na comissão, vamos fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ.”

O presidente do Senado também elogiou a escolha de Lula. “Avalio positivamente. Alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer”, afirmou.

Ao detalhar o encontro com o advogado, o presidente do Senado disse ter conversado com Zanin sobre suas perspectivas com a indicação. “Ele está animado, otimista. Obviamente, percorrerá e visitará os senadores para poder se apresentar, dizer do seu passado, perfil, histórico, e do que ele pensa sobre os temas inerentes do Poder Judiciário”, afirmou Pacheco.

Segundo informações de Daniela Lima, Zanin teve um jantar na noite desta quarta (31) com o decano do STF, Gilmar Mendes, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, num gesto que selou a escolha de Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse mesmo dia, ele também se encontrou com Pacheco e com Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O presidente havia informado sobre a escolha aos ministros do Supremo Tribunal Federal na semana passada, segundo informações da âncora da CNN Raquel Landim.