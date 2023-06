Organização de DiCaprio está entre entidades que investiram R$ 960 milhões na Amazônia

A entidade Re:wild, do ator Leonardo DiCaprio, está na coalizão filantrópica Protecting Our Planet (POP) — Protegendo Nosso Planeta, em tradução livre — que investiu US$ 200 milhões (R$ 960 milhões na atual cotação), nos próximos quatro anos, para acabar com o desmatamento na Amazônia, proteger os povos originários e acelerar a economia sustentável.

“O Desafio Protegendo Nosso Planeta, que inclui minha organização Re:wild anunciou planos em parceria com o governo brasileiro. Investimento de US$ 200 milhões na Amazônia nos próximos quatro anos para apoiar a expansão e gestão de áreas protegidas e territórios indígenas”, disse DiCaprio no Twitter.

The Protecting Our Planet Challenge, which includes my organization @Rewild, announced plans in partnership with the Brazilian govt. to invest $200 million in the Amazon over the next four years to support the expansion & management of protected areas & Indigenous territories. pic.twitter.com/tKLA1MXQG1

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) June 29, 2023



Representantes do Protecting Our Planet participaram, na última terça-feira (27), de um encontro no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e as ministras Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança Climática, e Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas.

Os recursos serão destinados diretamente para projetos e não ao governo. Entretanto, serão aplicados em três agendas temáticas definidas pelo Ministério do Meio Ambiente: Desenvolvimento Socioambiental de Comunidades; Estruturação de Novas Unidades de Conservação e Fortalecimento Institucional e Governança.

“Esperamos que os esforços de hoje e os que virão nos permitam avançar na consolidação de um novo pacto global pelo desenvolvimento sustentável, com inclusão social e justiça climática. O governo brasileiro atua para criar um ciclo de prosperidade com democracia, redução das desigualdades e sustentabilidade”, declarou Marina Silva na ocasião.