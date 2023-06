Operador de máquina da Zeladoria é atropelado enquanto tentava atravessar rodovia

O Operador de máquinas Silas Silva Soares, de 43 anos, da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade de Rio Branco – SMZC, foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 7, enquanto tentava atravessar Rodovia AC-40, no bairro Santa Helena no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos próprios trabalhadores da zeladoria, Silas havia acabado de deixar a máquina estacionada na rodovia onde estão trabalhando e atravessou a primeira pista da mão dupla, parou em cima da divisão de concreto das duas pista e um motorista parou o seu veículo dando preferência para Silas atravessar a rua. Uma motociclista e um passageiro que trafegava na moto modelo Yamaha YS 150, de cor azul, placa QWN-3J61, no sentido bairro-centro, não freou a moto e atropelou o Operador de Máquinas. Com o impacto, Silas foi arremessado bateu a cabeça no asfalto e desmaiou.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos Silas que sofreu um trauma na face e uma possível fratura no nariz, em seguida deram atendimento ao passageiro da motocicleta que sofreu um corte na face. Silas foi encaminhado juntamente com o passeiro ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.