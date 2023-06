Operação Dolum I da PRF prende dois homens por receptação

A Operação Vehiculum Dolum I, desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 22 e 26 de junho, prendeu dois homens por receptação e recuperou 6 motocicletas roubadas. A ação teve como objetivo combater os crimes patrimoniais e recuperar veículos roubados ou furtados entre as cidades de Rio Branco/AC e Boca do Acre/AM.

Foram realizadas abordagens nas rodovias federais que ligam os dois estados, durante a Operação. Em todo o ano de 2022, a PRF havia recuperado 36 veículos e somente nos primeiros meses de 2023 já são 14 unidades recuperadas ou quase 39% do quantitativo do ano passado. Na Operação Vehiculum Dolum I, foram 6 motocicletas com restrição de crime, sendo que uma delas estava com número do chassi raspado.