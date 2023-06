Número de infrações trabalhistas no serviço doméstico mais que triplica em 4 anos

“A repercussão deste caso foi absurda e aumentou em todos os lugares da federação. Isso aí jogou luz sobre o tema e muita gente começou a dizer ‘tenho um vizinho com uma situação parecida’. A partir daquele resgate, a gente começou a receber muita denúncia”, afirma o diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador do Ministério do Trabalho, Henrique Mandagará.