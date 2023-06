Humaitá recebe o Princesa do Solimões neste sábado (17)

Na terceira posição na tabela de classificação, o Humaitá enfrenta neste sábado, a partir das 16h, no estádio Florestão, o Princesa do Solimões-AM, pela 9ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

O técnico Maurício Carneiro para o duelo não poderá contar com o atacante Aldair. O atleta sofreu um problema muscular no início da partida da última quarta-feira (14), no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR, contra o São Raimundo/RR.

Com 13 pontos na tabela de classificação, o Tourão do Humaitá sabe da importância de um resultado positivo na tarde deste sábado (17) diante de um adversário direto por uma vaga na próxima fase da competição. Uma vitória contra a equipe de Manacapuru deixará o time acreano em situação confortável na tabela de classificação.

Princesa do Solimões

Sem vencer fora de casa, o Princesa foca uma vitória no Acre para voltar à zona de classificação da Série D. O time chega à partida contra o Tourão do Humaitá vindo de um empate diante da Tuna Luso. Em conversa com o ge, o meia Toró pediu calma ao time na hora de finalizar para que os três pontos possam ficar com o time amazonense no jogo deste sábado.

O time amazonense chega para a partida com duas baixas. Os atacantes Dedê e Aleílson tiveram o contrato rescindido em comum acordo e não segue na equipe treinada pelo técnico Aderbal Lana.

Arbitragem

O mato-grossense Jean Marcel Latorraca Ferreira, de 37 anos, vai dirigir o confronto entre Humaitá x Princesa do Solimões-AM, neste sábado (17), pela nona rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Os assistentes serão Iago Bruno Carvalho Nascimento e Verônica do Vale Severino, ambos do Acre.