Veja cinco erros que você não pode cometer na hora da inscrição do Enem 2023

Não é só na hora da prova que você precisa ficar atento. Ao se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, até 16 de junho, é preciso ler as instruções com cuidado (ninguém quer escolher a cidade errada e ter de viajar no dia do teste, certo?). Veja abaixo erros que devem ser evitados:

1- Deixar de fazer a inscrição porque já está isento da taxa



Todo ano, estudantes da rede pública ou pessoas em vulnerabilidade socioeconômica (entre outros grupos) podem pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem. Para a edição de 2023, o Inep divulgou os resultados dessas solicitações em 8 de maio. Se você conseguiu o benefício, não precisará pagar os R$ 85 para participar do Enem, mas terá de se inscrever da mesma forma. A isenção não garante sua participação!



2- Informar e-mail e celular errados É importante preencher os campos de telefone e e-mail corretamente, para receber todos os avisos do Inep referentes ao exame. No edital, o órgão diz que não se responsabiliza pelo envio de informações a terceiros (quando, sem querer, você dá o contato que pertence a outra pessoa).

3- Informar o município de nascença, em vez de dizer o lugar onde fará a prova

Em certa etapa da inscrição, o Inep pergunta em que município você deseja prestar o Enem. Fique atento para não confundir com sua cidade natal. Já pensou se alguém nascido em Porto Alegre, mas residente em Fortaleza, faz essa confusão? Vai acabar tendo de viajar no dia da prova…

Se você cometeu esse erro, ainda dá para editar a informação na Página do Participante até 16 de junho, às 23h59.

4- Perder o prazo de pagamento da taxa

Seja qual for a forma de pagamento escolhida por você (PIX, boleto ou cartão de crédito), o prazo final é 21 de junho. Segundo o edital, mesmo que seja feriado em algum município e as instituições bancárias estejam fechadas, não haverá prorrogação da data.

5- Errar a língua estrangeira escolhida

Na prova de Linguagens, das 45 questões, 5 são na língua estrangeira escolhida pelo candidato na inscrição (inglês ou espanhol). Por isso, fique atento ao preencher essa etapa do formulário — não dá para alterá-la depois.

Tira-dúvidas do Enem

💻 Em que site fazer a inscrição? É só entrar na Página do Participante, em enem.inep.gov.br/participante, até 16 de junho.

💰Qual é o valor da taxa de inscrição? Ela custa R$ 85 e deverá ser quitada até 21 de junho. Somente após o pagamento, a inscrição estará confirmada (veja passo a passo mais abaixo).

💲Quais as formas de pagamento? A taxa deve ser paga por boleto, PIX ou cartão de crédito.

❗Quem está isento da taxa precisa se inscrever no Enem? SIM! Mesmo quem conseguiu a isenção (como os alunos da rede pública) precisa se inscrever. Caso contrário, não poderá fazer a prova.

🖊️ Para que serve o Enem? Ele é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção, além de ser um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil. Não há como se inscrever no Sisu, no Prouni e no Fies sem ter feito o Enem.

🗓️ Quando as provas serão aplicadas? Em 5 e 12 de novembro.

Cronograma do Enem 2023

Inscrições: 5/6 a 16/06/2023

Pagamento da taxa de inscrição: 5/6 a 21/6/2023

Atendimento Especializado e Tratamento pelo Nome Social: Solicitação- 5/6 a 16/6/2023; Resultado – 26/06/2023; Recurso – 26/6 a 30/6/2023; Resultado do recurso – 05/07/2023

Aplicação Enem 2023: 05 e 12/11/2023

Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação: 12 e 13/12/2023

Divulgação do Gabarito: 24/11/2023

Resultados: 16/01/2024

Dados necessários e etapas da inscrição Os principais passos para realizar a inscrição no Enem são:

Informe seus dados pessoais: Durante a inscrição, você deverá informar o número do CPF e a data de nascimento.

Preencha seus dados de contato: Forneça um endereço de e-mail único e válido, assim como um número de telefone fixo e/ou celular válido. O Inep poderá utilizar o e-mail cadastrado para enviar informações sobre o exame.

Escolha onde quer fazer a prova: Indique o estado e município onde deseja realizar o exame.

Língua estrangeira: Selecione a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual realizará a prova.

Crie seu cadastro e senha: Utilize o endereço https://sso.acesso.gov.br/ para criar um cadastro e senha de acesso que irá utilizar na Página do Participante.

Anote a senha em um local seguro, pois você precisará dela para: gerar o boleto com a taxa, que o Inep chama de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança); realizar alterações nos dados cadastrais; acompanhar a inscrição e obter resultados e outras funcionalidades.

Verifique seus dados e anexe sua foto: Certifique-se de preencher corretamente todas as informações solicitadas, incluindo o Questionário Socioeconômico. Você também terá a opção de anexar uma foto atual, nítida e individual, seguindo as orientações fornecidas.

Confirme os dados e acompanhe a situação da inscrição: Após concluir a inscrição, verifique se todos os dados estão corretos.

Disciplinas e horários

Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos.

5 de novembro

O candidato deverá fazer:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas;

redação.



20 de novembro

A prova trará:

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.



Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30