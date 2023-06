No Acre, pai que pensava que estava sendo “chifrado” mata homem com ajuda do filho

Um pai e um filho mataram um homem que dormia em um banco do Bar da Seringueira, localizada na Avenida Castelo Branco, no centro da cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira, 23.

Segundo informações de testemunhas, a vítima identificada pelo nome de Marcelo de Souza Silva, de 34 anos, foi morto a golpes de faca desferidos por um homem identificado apenas por Carlinhos e o filho dele, um adolescente de 14 anos.

A motivação para o crime teria sido ciúmes de uma mulher de nome Joelma Conceição de Castro Santos, de 44 anos, que teria um relacionamento amoroso com Carlinhos

Na noite desta sexta-feira, a vítima Marcelo, que havia consumido bebida alcoólica =, acabou dormindo em um banco embaixo de uma seringueira, quando Joelma sentou ao lado dele, no exato momento em que Carlinhos e o filho passavam pelo local e viram a mulher sentada ao lado do homem que dormia e pensaram que a mulher estaria mantendo algum relacionamento com Marcelo e sem que a vítima pudesse se defender a dupla o atacou a golpes de faca enquanto dormia.

A vítima acordou sendo golpeada e não teve como se defender morrendo no local.

Pai e filho fugiram, mas foram presos minutos depois por policiais militares e encaminhados a delegacia de polícia civil para as providências ao caso.