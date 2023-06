Rio Acre segue em baixa com ameaça de estiagem severa nos próximos meses

Após o período crítico de enchente e alagamentos que atingiu milhares de acreanos no último mês de março, a preocupação agora é com o baixo nível do Rio Acre. A Defesa Civil de Rio Branco já alerta para a possibilidade de uma estiagem severa.

Nesse início de semana, o manancial registrou 1,20 metros a menos do que o registrado na mesma data no ano passado, marcando 2,76 metros na capital acreana.

O coordenador da Defesa Civil, coronel Cláudio Falcão, relata que a previsão é de altas temperaturas e clima extremamente seco. Outro ponto de preocupação tem sido a pouca quantidade de chuvas neste mês de junho, sendo registrado apenas 62 milímetros até o momento.

A ameaça de uma seca severa nos próximos meses pode prejudicar o abastecimento de água, a agricultura e interferir na saúde da população. “As expectativas não são nada animadoras. A previsão é de altas ondas de calor com ausência de chuva, nível do rio mais baixo e ainda tem as queimadas”, disse o coronel em entrevista à Rede Amazônica no Acre.