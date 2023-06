O treinador português tem alguns problemas para lidar para a partida na Arena da Baixada. O principal deles é a lateral-esquerda. Marçal sofreu lesão no jogo da Copa do Brasil, também contra o Athletico, e não joga, mas já cumpriria suspensão de qualquer forma. Além dele, Eduardo deve começar no banco depois de sair com dores no adutor no meio da semana. Com uma viagem para Quito decisiva pela Sul-Americana pela frente, Castro pode ainda poupar algumas outras peças.