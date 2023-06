Nacional-AM goleia o São Chico no estádio Florestão e segue líder do Grupo 1 da Série D

O Nacional segue imbatível na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Nesta quarta-feira (14), no estádio Florestão, o Leão amazonense venceu o São Francisco por 3 a 0, pela oitava rodada e praticamente encaminhou a sua classificação à próxima fase do torneio. Os gols da vitória do Leão amazonense foram marcados por Érico Jr. (2x) e Iury Tanque.

Tabela

Com a vitória no Acre, o Nacional segue líder isolado do Grupo 1, com 19 pontos ganhos. Por outro lado, o São Francisco segue na sétima e penúltima posição com seis pontos.

Próximos jogos

Os dois times retornam a campo neste final de semana. O Nacional pega o Águia de Marabá, no estádio da Colina, em Manaus, a partir das 16h. Um dia depois, o São Francisco visita o Trem-AP, no estádio Zerão, em Macapá, também às 16h.

Jogo

O confronto entre Nacional e São Francisco começou frio como a temperatura ambiente nas dependências do estádio Florestão (14º graus). O time católico, aos poucos, começou a criar várias oportunidades de gols, numa delas, o atacante Erick forçou o goleiro Jonathan a fazer grande defesa, aos 26 minutos.

O Naça respondeu somente com meia hora de jogo, numa finalização de Clayton, mas a bola passou perto da meta do goleiro Saulo, aos 29 minutos.

Após falha do setor de defesa católica, a bola sobrou para Érico Jr. O atacante do Naça não perdoou e mandou para a rede do São Chico.

Nos acréscimos, o São Francisco quase deixou tudo igual. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e por muito pouco Geovani Silva não marcou para o time da casa.

Na etapa complementar, o Nacional voltou melhor e conseguiu marcar mais duas vezes e liquidar a fatura com tranquilidade.