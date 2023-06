Mulheres escritoras lançam livro nesta sexta-feira, na Filmoteca

Hoje, 30 de junho, às 19h, a cidade de Rio Branco será palco de um evento literário imperdível. A Associação Nacional das Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB), Coordenação Acre, lança no Estado a antologia “Originárias com o tema: “A Força Criativa do Legado Feminino” .

Três talentosas acreanas fizeram parte do lançamento nacional da coletânea “Originárias” são elas : a escritora Edir Marques, a socióloga Elisângela Pontes e a jornalista Silvânia Pinheiro.

A Filmoteca de Rio Branco foi o local escolhido para essa celebração da literatura, que tem início as 18h30.

Além do lançamento do livro, o evento também contará com a posse das novas ajebianas, que a partir de amanhã, se juntam as demais integrantes AJEB. Essa posse representa uma oportunidade de fortalecimento da união e o apoio mútuo entre as mulheres escritoras do estado.

A noite também será de lançamento do edital da coletânea “Letra de Mulher”, uma iniciativa da AJEB Acre, e em que podem participar mulheres de diferentes partes do Brasil. A ideia de uma coletânea capitaneada por acreanas, busca também dar voz e visibilidade às autoras femininas do estado.

A AJEB é uma associação nacional criada em 1970, no Rio de Janeiro e hoje tem coordenarias em quase todos aos estados do Brasil .

Além da divulgação da literatura, do incentivo a escrita, a AJEB tem como foco o jornalismo inclusivo voltado aos interesses do Acre.

A Associação é centrada em dar visibilidade às mulheres que não tem um espaço de expressão e que querem compartilhar suas histórias, experiências e perspectivas através da escrita.

O evento na Filmoteca é aberto para homens e mulheres, que sabem o poder transformador das palavras, apreciam a cultura, a literatura e a arte. Todos estão convidados.

Local : Filmoteca ( na Biblioteca Pública)

Horário : 18h30

Data : 30 de junho.