Mulher cai em golpe de R$ 900 mil por acreditar que se relacionava com Brad Pitt

Quase R$ 900 mil. Este foi o valor que uma espanhola, da cidade de Granada, perdeu ao sofrer um golpe por acreditar que estava conversando virtualmente, ao longo de meses, com o ator e diretor Brad Pitt. De acordo com informações do jornal “El País”, a história começou no início de 2022, segundo o advogado da mulher, quando ela entrou para um fã-clube de Pitt no Facebook.

Os dois começaram a conversar e a relação de amizade começou a evoluir – com eles supostamente se apaixonando. O golpista passou, então, a pedir dinheiro à senhora, alegando que o montante seria investido em uma produção cinematográfica. Durante todo o período, ela acabou transferindo cerca de 170 mil euros, aproximadamente R$ 896 mil.

O representante da vítima contou ao veículo que o relacionamento entre ambos sempre se manteve à distância, com o criminoso fazendo promessas de que “Brad Pitt” iria à Espanha para conhecer a mulher pessoalmente. De acordo com o advogado, ele até mesmo prometeu que eles gravariam um filme juntos.

O golpe acontecia, principalmente, porque a pessoa que se passava pelo astro de Hollywood fazia montagens usando fotos do ator. Em algumas situações, enviava imagens (manipuladas digitalmente) do próprio Pitt segurando uma folha de papel com recados amorosos para a espanhola

Foi há pouco mais de um mês que a espanhola sentiu algo de estranho e foi procurar o advogado. Agora, o tribunal de Granada conta com uma denúncia por suposta fraude, roubo de identidade – de Brad Pitt – e lavagem de dinheiro, por conta dos bancos, que deveriam ter seguido o rastro do dinheiro em algumas das transferências.