Mototaxista é encontrado morto em Ramal após realizar corrida

As forças de segurança da fronteira estão realizando incursões e averiguando, sistemas de segurança de estabelecimentos comerciais da cidade de Brasiléia, afim de chegar ao principal acusado de cometer um latrocínio – assalto seguido de morte, ocorrido possivelmente na noite desta sexta-feira, dia 2.

O mototaxista José Gonçalves Cabral, de 65 anos, conhecido como ‘Seu 30’, foi encontrado na manhã deste sábado, dia 3, caído as margens do Ramal do Polo, distante cerca de 5 quilômetros de onde teria pego o passageiro, na avenida Manoel Marinho Montes.

Segundo Ezequiel Souza Santos, vice-presidente da categoria, José teria pego o ‘passageiro’ após às 22 horas e somente após as 23 horas, localizaram sua moto abandonada na cidade. foi realizado buscas pelos bairros até o início da madrugada sem êxito. “Nunca havia acontecido isso aqui. Pedimos que as autoridades localizem o suspeito o mais rápido possível e que seja feito justiça o mais rápido possível”, disse.

Foi quando terceiros teriam localizado o corpo caído no Ramal do Polo, com um corte no pescoço. A partir daí, as autoridades policiais entraram no caso após serem comunicados dos fatos.

O corpo foi resgatado no local por uma equipe técnica da Polícia Civil, onde será levado para o Instituto Médico Legal – IML, em Rio Branco. A filha da vítima esteve na delegacia com documentos, acompanhar até a capital e depois trazer o corpo para ser velado e sepultado.

O caso está sob investigação e responsabilidade do delegado plantonista, Ricardo Castro, que junto de sua equipe de investigadores já estão buscando informações que possa levar até o autor desse latrocínio.

Fonte: oaltoacre.com