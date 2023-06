Motorista perde controle de Hilux que capota e mata mãe dele de 93 anos

Um acidente grave com vítima fatal aconteceu na manhã deste domingo (25), na BR 317. Segundo informações apuradas pelo Ecos da Notícia, o motorista de uma caminhonete Hilux, identificado por Luiz Catarino da Silva, de 60 anos, perdeu o controle da direção do veículo em frente a Alcoobrás, no sentido Capixaba/Rio Branco e capotou três vezes. A mãe do motorista, que estava como carona, Maria Aparecida da Silva, de 93 anos, foi lançada para fora do veículo e morreu na hora.

De acordo com Polícia Militar, a idosa usava cinto de segurança no momento do acidente, porém, com o impacto, ela acabou morrendo ainda no local. O carro ficou destruído após o acidente.

Já o filho da vítima foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e teve ferimentos leves, não sendo necessário ser levado para o Pronto-Socorro.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) esteve no local para atender a ocorrência.