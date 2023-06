Morre segundo adolescente vítima de ataque a tiros em escola de Cambé no Paraná

O adolescente Luan Augusto da Silva, de 16 anos, atingido na cabeça por um disparo após um ataque a tiros em uma escola de Cambé, no norte do Paraná, morreu na madrugada desta terça-feira (20).

Ele estava internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Londrina. Em nota, o hospital informou que a família do adolescente autorizou a doação de órgãos.

Na manhã de segunda-feira (19), um ex-aluno de 21 anos do Colégio Estadual Professora Helena Kolody disparou contra Luan e sua namorada, Karoline Verri Alves, de 16 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do ataque foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia. Segundo a PM, ele foi à escola alegando precisar de uma cópia do histórico escolar. Ao entrar no local, efetuou os disparos. Ainda não se sabe o que motivou o ato.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior (PSD), usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido.

“Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, declarou o presidente.

“A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto”, escreveu nas redes sociais Ratinho Junior.