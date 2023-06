Luiz Schiavon, alma musical da banda RPM, deixa parceria afinada com Paulo Ricardo

Era a época da New Wave. E a onda do rock se ergueu alta no mar da música brasileira na primeira metade dos anos 1980. A explosão do RPM no Brasil de 1986 foi tão forte que, no ano seguinte, a banda já gravou single com Milton Nascimento, ícone da MPB, antes de lançar o último álbum dos anos 1980 com a formação clássica do quarteto, Os quatro coiotes (1988), até o revigorante retorno com o show e disco Elektra (2011).