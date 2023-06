Morre Astrud Gilberto, ícone da bossa nova que levou ‘Garota de Ipanema’ ao mundo

Um dos maiores nomes da bossa nova, a cantora brasileira Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos. A informação foi confirmada pela neta Sofia Gilberto nas redes sociais.

“Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto”, escreveu.

“Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor. Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de ‘Garota de Ipanema’ e ganhou fama internacional”, relembrou Sofia.

“A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa”, acrescentou.

Astrud nasceu em Salvador e, ainda criança, se mudou para o Rio de Janeiro, onde conheceu João Gilberto, considerado o “pai da bossa nova”, com quem se casou em 1959.

Ela começou a carreira musical em 1960 e alcançou sucesso mundial em 1964, com a versão em inglês de “Garota de Ipanema”.

Ela canta a canção no álbum “Getz/Gilberto”, que chegou ao 2º lugar da Billboard 200, considerado o responsável pela popularização do da bossa nova.

O disco de João Gilberto e do saxofonista norte-americano Stan Getz também conta com a participação de Tom Jobim.

Astrud venceu o Grammy de Gravação do Ano por “The Girl From Ipanema” em 1965 e “Getz/Gilberto” venceu o Álbum do Ano.

O hit atingiu o 5º lugar nas paradas americanas e vendeu mais de um milhão de cópias no mundo, segundo informações do livro “The Book of Golden Discs” (“O Livro dos Discos de Ouro”), de Joseph Murrells, publicado em 1978.

No mesmo ano, ela lançou seu primeiro álbum solo e continuou na carreira musical até 2002, quando anunciou uma “folga por tempo indeterminado”.