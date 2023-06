Alexandre de Moraes diz que Lula escolheu Edilene Lobo para ministra substituta do TSE

O presidente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, anunciou nesta terça-feira (27) que a advogada Edilene Lobo foi a escolhida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para assumir o posto de ministra substituta da Corte.

A vaga foi aberta no fim de maio, com a posse de André Ramos Tavares como integrante titular do TSE.

Edilene Lobo é doutora em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). É professora da graduação e do mestrado em Direito da Universidade de Itaúna. No passado advogou para o diretório do Partido dos Trabalhadores mineiro.

A advogada ocupará vaga da chamada “classe de juristas”, em que os indicados são escolhidos a partir de uma lista organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O mandato no TSE é de dois anos, podendo haver uma recondução.

O TSE é composto por sete ministros e seus respectivos substitutos. Os titulares são: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques.