Ministro de Lula é vaiado na Marcha para Jesus ao discursar em nome do presidente

O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, foi vaiado durante a Marcha para Jesus em São Paulo nesta, quinta-feira, 8. Designado para representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recusou o convite para o evento, Messias subiu ao palco acompanhado e foi convidado a falar. Em discurso, ele chegou a afirmar que “veio em missão de paz” e foi aplaudido pelos evangélicos ao citar um texto bíblico, mas foi vaiado em seguida quando mencionou o nome de Lula. “Vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que existem em Brasília homens e mulheres que vivem pelo Reino [de Deus] e que nós estamos lá, não pela nossa perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Vim para dizer que nosso povo quer paz. Esse é que recado que o presidente pediu que trouxe para vocês”, afirmou. “E que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês”, completou Jorge Messias, sob vaias. Como o site da Jovem Pan antecipou, a Marcha para Jesus tomou as ruas do centro de São Paulo. Milhares de fieis se concentraram no Centro, onde começará a caminhada até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na Zona Norte da capital. Essa será a 31ª edição do evento e terá apresentações de pastores e shows de cantores evangélicos. O evento começou por volta das 9h30, quando a marcha infantil saiu da estação Tiradentes (Linha 1-Azul) do Metrô. Milhares de fieis lotaram a área onde acontecerão os shows e pregações. Ao todo, mais de 20 apresentações estão confirmadas, incluído duas internacionais. A Marcha para Jesus começou em 1993 no Brasil, passando por diversos outros países, como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Moçambique, Japão e Rússia. Segundo a organização do evento, é o maior evento popular cristão do mundo. A expectativa é de que o evento deste ano reúna mais de 2 milhões de pessoas.

Fonte: Jovem Pan News