Menor tenta assaltar homem com arma de brinquedo e acaba sendo espancado no ramal da Judia

Na noite deste sábado 17, dois menores em posse de uma arma de brinquedo tentaram assaltar um homem não identificado no bairro Belo Jardim 1, no ramal da Judia, quando a vítima teria percebido que se tratava de uma arma falsa e teria reagido o assalto vindo a se abraçar com um dos acusados.

Em meio a luta corporal, o parceiro de crime do outro menor teria saindo correndo levando com sigo mesmo a arma de brinquedo e vindo deixa seu parceiro para trás. A vítima deu socos e pediu ajuda de populares para imobilizar o menor assaltante.

Policiais do 2º Batalhão chegaram ao local e encaminharam o menor a UPA do Segundo Distrito com apoio de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após atendimento, o menor foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes.