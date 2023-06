Menino de 13 anos é atropelado e tem perna quebrada ao tentar atravessar a rua em Rio Branco

Um garoto de 13 anos teve uma perna quebrada ao ser atropelado por uma motocicleta na noite dessa quarta-feira, 31, na Rua Rio de Janeiro, na região do bairro Dom Giocondo, próximo a Escolinha de Futebol Rei Artur, na capital acreana.

Segundo informações da polícia, K.R.P estava tentando atravessar a rua no momento em que ocorreu o acidente. O condutor da motocicleta, identificado como Riquelme Matos, de 21 anos, trafegava no sentido bairro-centro e contou que não teve como evitar o atropelamento.

Duas ambulâncias do SAMU foram acionadas para socorrer as vítimas. O menino de 13 anos foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco com fratura exposta na perna direita e deu entrada em situação estável e consciente. O condutor da motocicleta foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral com ferimentos pelo corpo.