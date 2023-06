Médica acreana que morava na Bahia morre no mesmo dia que chegou em Brasileia

As circunstâncias da morte da médica Adriana Rodrigues Laurentino, 27, comoveu a população do município de Brasileia no último sábado, 24.

Adriana tinha realizado o sonho de se formar em medicina e há um ano morava em Camaçari, interior do Bahia, onde trabalhava.

Vítima de uma fratura no pé durante um passeio no interior baiano, Adriana resolveu, como estava de atestado médico, voltar ao Acre para se recuperar junto à família.

Parentes e amigos relataram que durante a viagem, a jovem médica chegou a passar mal em Brasília, mas decidiu seguir viagem até ao Acre. Ao chegar no município do interior acreano voltou a apresentar problemas de saúde. Levada ao Hospital, Adriana não resistiu e acabou falecendo às 23 horas do mesmo dia que voltou à cidade. O diagnóstico da morte foi embolia pulmonar.

A tragédia comoveu a cidade, já que Adriana era de uma família bastante conhecida em Brasileia.

A prefeitura, o Sindicato dos Médicos do Acre e o Conselho Regional de Medicina do estado publicaram nota de pesar.

Nota da prefeitura

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento da médica Adriana Rodrigues Laurentino, tendo como causa da morte, tromboembolismo pulmonar.

Adriana tinha 26 anos, era filha de Vanderlena Pereira Rodrigues e Antônio Laurentino Correia ( in memorian).

Adriana era médica, formada na Universidade Amazônica de Pando (UAP). Residia atualmente no Estado da Bahia, onde exercia a medicina com zelo e amor.

Sua memória jamais será esquecida entre seus amigos e familiares.

Que Deus conforte a família e amigos neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos.

Nota do CRM-AC

É com profundo pesar que o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) lamenta o falecimento da jovem médica Adriana Rodrigues Laurentino, aos 27 anos. Natural de Brasileia, no interior do Acre, a Dra. Adriana era inscrita no CRM-AC desde abril de 2022.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e colegas de profissão da Dra. Adriana. Sua partida prematura representa uma perda irreparávelpara a medicina e para a sociedade acreana.

Que a memória da Dra. Adriana seja um exemplo de dedicação e compromisso com a saúde, inspirando outros profissionais a seguir seus passos.

Rio Branco, 25 de junho de 2023

Leuda Dávalos – Presidente do CRM-AC

Nota do Sindmed-AC

É com profundo pesar que a Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) recebe a triste notícia do falecimento da médica Adriana Rodrigues Laurentino.

Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de trabalho que tiveram o privilégio de compartilhar momentos ao lado da Dra. Adriana.