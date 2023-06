Marcos do Val pede licença de trinta dias do Senado, mas diz que irá depor à Polícia

A Polícia Federal (PF) marcou novo depoimento do senador para próxima quinta-feira (6). À CNN, Marcos Do Val afirmou que, “a princípio”, ele irá, mas que “tudo vai depender dos exames” que está fazendo.

Interlocutores do Marcos Do Val avaliam que o atestado médico pode levar a um adiamento do depoimento. “Ele está tão tenso que perdeu controle da própria narrativa, desmaiou, está muito mal”, afirmou à CNN uma pessoa próxima.

Em fevereiro, Marcos Do Val prestou depoimento à PF em que falou sobre a acusação, trazida por ele mesmo, de que teria participado de uma reunião golpista com Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira para tentar gravar de maneira escondida o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Do Val já apresentou diversas versões sobre a mesma história. Em julho, a PF irá ouvi-lo novamente, só que dessa vez com base em novas informações que colheu durante operação de busca e apreensão, neste mês, em endereços do senador.