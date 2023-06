Mais dois criminosos acusados de crimes graves são presos

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Capturas, com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), obteve sucesso em localizar e capturar dois fugitivos da Justiça, o nacional C. V. M., conhecido como “Dal da Morte”, de 24 anos, e o nacional K. R. S. B., conhecido como “Curisco”, de 38 anos.

O primeiro teve sua prisão decretada pela 4º Vara Criminal de Porto Velho, no estado de Rondônia pelo delito de tortura, sendo capturado pelos Policiais do Acre no Ramal do Garapeiro, na Vila Benfica. O preso é integrante de uma facção criminosa, e juntamente com outros autores teria levado a vítima até um local isolado para praticar atos de tortura, desferindo várias ripadas nas costas, braços e mãos, tendo ainda, filmado toda a ação.

Já o segundo teve sua sentença definitiva decretada pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco, pelo delito de Roubo Majorado. Ele foi capturado na Travessa Gabriel, Vila Benfica, em Rio Branco. No caso em tela, o detido agindo com grave ameaça, fazendo menção de que estaria armado, tomou a bolsa da vítima, contendo em seu interior a quantia de R$ 1.000,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Após as prisões, os custodiados foram conduzidos à delegacia de Flagrantes (DEFLA), para a realização dos procedimentos de praxe e posteriormente serão conduzidos ao Presídio da Capital.

A Polícia Civil está constantemente em combate à criminalidade, auxiliando nos cumprimentos dos mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário do Acre.