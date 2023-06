Lula vai discursar em show do Coldplay aos pés da Torre Eiffel após convite de Chris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai discursar em apresentação da banda britânica Coldplay, em Paris, na França. De acordo com Lula, a participação acontecerá a convite do vocalista do grupo, Chris Martin. O discurso vai acontecer em um festival de música, o “Power Our Planet: Live in Paris”, promovido pela Global Citizen, cujo foco é acabar com a extrema pobreza. O evento é gratuito e também contará com apresentações de Billie Eilish , HER, Lenny Kravitz, Jon Batiste, Ben Harper, aos pés da Torre Eiffel. A viagem do chefe do Executivo está marcada para acontecer nos dias 22 e 23 de junho. Além do encontro com a banda, o presidente também vai se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, para discutir temas como meio ambiente, a guerra entre Rússia e Ucrânia e as relações bilaterais entre os países. Há expectativa também que o petista se encontre com o Papa Francisco, na Itália, e participe de um fórum sobre sustentabilidade.

