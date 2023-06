Lula se reúne com presidente da Itália em Roma horas antes de encontro com papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a agenda desta terça-feira (20) na Itália. É a primeira visita oficial de um governante brasileiro ao país desde a ida da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2015

Às 7h [horário de Brasília], o chefe do Executivo chegou no Palácio Quirinal, em Roma, para uma reunião com o presidente italiano, Sergio Mattarella.

Mais cedo, ele se encontrou com o ex-primeiro-ministro italiano, Massimo D’Alema, e com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein.

Depois da reunião com Mattarella, o presidente italiano oferecerá um almoço para Lula e a primeira-dama, Janja.

Em seguida, às 9h30 [horário de Brasília], o presidente brasileiro terá uma audiência com o papa Francisco, no Vaticano. De acordo com Lula, ele pretende abordar temas como a fome, o meio ambiente, Mercosul e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Às 12h [horário de Brasília], ele tem um encontro marcado com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, uma das expoentes da extrema-direita mundial.

Seu último compromisso desta terça é com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que declarou apoio ao mandatário nas eleições do ano passado. Eles vão se reunir às 18h [horário de Brasília].

Na quinta-feira (22), Lula deve seguir para a França, onde participará da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris.