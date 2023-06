Lula se encontra nesta segunda-feira com Ursula von der Leyen, líder da União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta segunda-feira, 12, com a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. O encontro será no Palácio do Planalto. A comissão é um órgão que faz parte da estrutura da União Europeia (UE). De acordo com o Itamaraty, durante visita ao Brasil, Ursula deve abordar temas como ciência, tecnologia, inovação, direitos humanos e meio ambiente. No entanto, a principal pauta a ser discutida será o acordo entre Mercosul e União Europeia. O objetivo do tratado é facilitar a cooperação e garantir o livre comércio entre os blocos. Além disso, o governo brasileiro disse que Ursula deve abordar com Lula a guerra na Ucrânia, apesar da UE apoiar os ucranianos no processo, enquanto o petista defende a criação de um grupo de paz para que Rússia e Ucrânia entrem em acordo. Outro tema que será debatido é meio ambiente. Em entrevista a um jornal brasileiro, a presidente da Comissão Europeia abordou a agenda ambiental do país e afirmou que é necessário proteger a Amazônia e as comunidades indígenas que, segundo ela, desempenham papel central na preservação e no uso sustentável da floresta. Para ela, isso seria essencial para o desenvolvimento do Brasil como uma super potência verde mundial.

Fonte: Jovem Pan News