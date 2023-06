Lula e ministros devem estar no Acre no 2º semestre para inauguração de obras do IFAC

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá vir ao Acre no segundo semestre do ano, para inauguração de obras em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A informação foi confirmada pelo Instituto Federal do Acre (Ifac),

Segundo a instituição, a entrega das obras e celebração dos 13 anos de atuação do Ifac e contará com a presença de Lula e do ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, bem como do secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC), Getúlio Marques Ferreira.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, contou que as obras contribuem para a educação no Acre. “No segundo semestre deste ano, iremos entregar oficialmente o novo campus Baixada do Sol, na Transacreana, as novas estruturas do campus Cruzeiro do Sul, e a sede própria da Reitoria. São espaços que contribuem para a educação no Acre e que serão inaugurados com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação, além da Setec, nossos estudantes e servidores”, declarou.

As obras da instituição, nas duas maiores cidades do Acre, somam cerca de R$ 25 milhões de investimento para a educação profissional e tecnológica acreana.