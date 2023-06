Presidente Lula deve pedir que ministros evitem balanços e apresentem soluções

Durante a reunião convocada para esta quinta-feira (15), os 37 ministros do governo petista terão até 10 minutos para trazer projeções para as próximas ações das suas pastas.

A ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repassada aos gestores, é evitar repetir o formato do encontro anterior, quando um balanço das pastas foi apresentado e o alto escalão discutiu o que foi feito nos primeiros 100 dias de governo.

De acordo com integrantes do governo ouvidos pela CNN, além da projeção para o futuro, a expectativa é que os representantes das pastas façam uma avaliação sobre o momento atual do governo. Lula deverá tratar ainda da relação com o Congresso Nacional, em meio as dificuldades na articulação política.

Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula “quer poder ouvir de cada ministro, de cada ministra, o planejamento do próximo período do governo”.

A atual chefe do turismo, Daniela Carneiro, estará presente no encontro. A substituição da ministra, para atender exigências do União Brasil, deve ser discutida ainda hoje. No entanto, a oficialização da troca oficial pode ficar para a próxima semana.