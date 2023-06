Lucas Lima perde um pênalti no último minuto, e Santos empata

Na estreia do técnico Paulo Turra, o Santos se despediu com um empate da CONMEBOL Sul-Americana. Nesta quinta-feira (29), na Vila Belmiro, pelo grupo E, o Peixe recebeu o também já eliminado Blooming, da Bolívia, mas nenhum dos times tirou o 0 a 0 do placar.

Apesar da punição do STJD de não poder jogar com a presença de sua torcida como mandante e visitante por 30 dias, a medida só é válida em competições da CBF. Ou seja, na Sul-Americana, organizada pela Conmebol, não há essa restrição, e por isso o Peixe contou com o apoio dos seus torcedores.

O Alvinegro Praiano, já sem qualquer chance de classificação, foi a campo com um time reserva e repleto de jogadores da base. Até no gol, João Paulo foi substituído por Vladimir, que disputou a sua segunda partida nesta terceira passagem pela Vila.

E o arqueiro de 33 anos foi fundamental, sobretudo no primeiro tempo. Apesar do domínio do Santos, que teve duas chances claríssimas com Deivid Washington, o Blooming exigiu Vladimir nos minutos finais, e o camisa 1 fez boas defesas.

No segundo tempo, apesar das substituições de Turra, que colocou alguns titulares em campo, o placar se manteve intacto, com o 0 a 0 permanecendo até o final. Isso porque, no último minuto, o Peixe teve um pênalti marcado a seu favor, mas Lucas Lima acertou a trave e desperdiçou.

Volante do Santos, Camacho protagonizou, inclusive, uma cena curiosa, uma vez que não percebeu que foi substituído e, por cerca de 30 segundos, deixou a sua equipe com 12 em campo.

Nos minutos finais, os bolivianos ainda ficaram com menos um em campo após Latorre ser expulso.

Como ficou o grupo E da CONMEBOL Sul-Americana?

Já sem chances de classificação, o Santos encerrou a sua campanha em 3° com 5 pontos somados. Foram três derrotas, dois empates e apenas uma vitória do Peixe.

Assim como o Blooming, lanterna da chave, que somou um ponto em seis jogos.

No grupo E, o Newell’s Old Boys avançou direto às oitavas por ter terminado na liderança, com 16 pontos, enquanto o Audax Italiano, com 11, foi o segundo e confirmou vaga no playoff da Sul-Americana.

Próximos jogos do Santos

Cuiabá (F) – domingo (02/07), 18h30 – Brasileirão

Goiás (C) – domingo (09/07), 11h – Brasileirão

São Paulo (F) – domingo (16/07), 16h – Brasileirão

Próximos jogos do Blooming

Jorge Wilstermann (F) – sábado (08/07), 21h – Campeonato Boliviano

Nacional Potosí (C) – domingo (16/07), 20h30 – Campeonato Boliviano

Universitario de Sucre (F) – segunda-feira (24/07), 19h – Campeonato Boliviano

Fonte: ESPN