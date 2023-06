Justiça manda penhorar bens de Neto Brito por aquisição do Royal, atual Paris Garden

O juiz Marcelo Coelho de Carvalho, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, determinou a penhora de bens no valor de R$ 126 mil do empresário Rodovaldo Teixeira de Brito Neto, mais conhecido como Neto Brito, considerado o maior empresário da noite acreana, dono da rede de entretenimento Tardezinha.

A decisão ocorre após pedido do também empresário Aleandro Luiz do Prado, que ingressou com uma ação de execução de título extrajudicial em abril deste ano cobrando mais de R$ 100 mil pelo não cumprimento do contrato de compra de 100% das quotas da Sociedade Empresarial do Royal Restaurante e Cafeteria Eireli, em junho do ano passado, onde atualmente funciona o Paris Garden, um dos restaurantes de alto padrão de Rio Branco.

O contrato consistia no repasse de todas as quotas do empreendimento no valor de R$ 300 mil, com uma entrada de R$ 150 mil e mais três parcelas de R$ 50 mil cada. Neto teria pago apenas cerca de R$ 205 mil, conforme consta nos extratos disponibilizados, onde os repasses não foram cumpridos, sendo que o último pagamento de R$ 5 mil foi em fevereiro de 2023. No pedido de Aleandro, Neto não teria sinalizado mais desde então que pagaria o restante do débito.

Em 19 de maio deste ano, a 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco expediu um mandado de penhora com o valor toral de R$ 126 mil, sendo R$ 111 mil do restante a pagar com juros inclusos de 5% ao mês, quase R$ 3,5 mil de taxa judiciária e R$ 11 mil de honorários advocatícios.

O ac24horas entrou em contato com Neto, que afirmou que não havia sido notificado sobre o mandado, mas que se informaria sobre a situação e daria um retorno a reportagem, o que não ocorreu. O espaço segue aberto caso o empresário queira se manifestar.

O antigo Royal Gastrobar iniciou as suas atividades em 2017, mas fechou as portas em junho de 2022. No local, atualmente funciona o Paris Garden, empreendimento de alto padrão inaugurado em janeiro deste ano.