Jogador do Bahia Everaldo fica com veículo de luxo destruído após atropelar cavalo

Um motocicleta também se envolveu no acidente. Segundo a assessoria do clube, o atleta não ficou ferido. Já o motociclista foi encaminhado para o hospital, enquanto o cavalo morreu no local. O veículo de luxo do jogador, uma BMW, ficou com a frente destruída.

Segundo a concessionária Bahia Norte, responsável pela rodovia, o acidente ocorreu por volta de 3h, na altura do km 11,5 da BA-535.



Uma equipe de resgate da concessionária se deslocou até o local, e realizou os primeiros atendimentos. Everaldo dispensou o atendimento médico. O carro precisou ser guinchado por um veículo da concessionária da rodovia.



Já o motociclista recebeu os primeiros socorros prestados pela concessionária e foi encaminhado em estado moderado para o Hospital Geral de Camaçari.