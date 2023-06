Jéssica Ingrede é convidada para cobrir o Mundial de futebol feminino na Austrália

A acreana Jéssica Ingrede informou nesta quarta-feira, 14, que foi convidada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para participar do time de influenciadores que estarão no Mundial Feminino de Futebol, na Austrália.

Agora como capitã, a influencer disse estar muito feliz em mais uma vez levar o Estado para um evento tão importante. “Na gravação colocaram a bandeira do Acre no cenário. Vou para a Austrália para filmar tudo para vocês. É muita coisa para o meu coração”, destacou.

Graças ao sucesso da ‘Nossa Seleça’, primeira edição que Ingrede participou, o projeto terá continuidade na maior festa do esporte feminino, que deve ocorrer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

Na publicação, a influenciadora convida para que mais mulheres participem da realização. Ela foi a única entre um time formado só por homens, na Copa que ocorreu no país do oriente médio. Com a hashtag #AcordaPraElas, a iniciativa que tem Jéssica como uma das líderes convoca novas integrantes do sexo feminino para participarem da iniciativa.

“Chegou a vez da mulherada. Vamos criar esse movimento juntos para o Brasil inteiro acordar e assistir o jogo da Seleção Feminina na Copa do Mundo”, afirmou.

Veja o vídeo: