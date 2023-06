Inter x Ind Medellín: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto definirá, pelo menos, um classificado às oitavas de final do torneio continental. O DIM lidera a chave com 10 pontos, um a mais que o Colorado, em segundo. Caso haja empate, os colombianos já garantem a vaga. Os gaúchos, todavia, precisariam de um tropeço do Nacional, terceiro com oito, diante do Metropolitanos, que não fez um ponto sequer, em pleno Parque Central.

O Inter invicto há oito jogos, com seis vitórias no período, confirma um lugar na próxima fase com vitória simples. E, de quebra, o primeiro lugar no Grupo B. Para atingir o objetivo, o Beira-Rio estará lotado. A expectativa é de aproximadamente 40 mil pessoas para apoiar os colorados.



Escalações prováveis



Inter – técnico: Mano Menezes



Em busca da classificação, Mano volta a contar com Bustos, Vitão, Mercado e Alan Patrick. O trio de ataque formado por Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano deve ser mantido, já que o time precisa derrotar o Independiente Medellín para garantir a vaga às oitavas de final. Mauricio e De Pena devem ficar pelo menos como opções no banco de reservas, recuperados de lesões.

Time provável: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.