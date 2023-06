Inscrições para o Casamento Coletivo na Expoacre encerram nesta terça-feira, 20

As inscrições para o Casamento Coletivo na Expoacre vão encerrar nesta terça-feira, 20. Os casais interessados em oficializar a união devem comparecer ao Fórum Barão do Rio Branco das 8h às 14h. Foram 500 vagas disponíveis e metade já foi preenchida.

A cerimônia está agendada para ocorrer no dia 4 de agosto, no Parque de Exposições, na capital acreana.

A realização do Casamento Coletivo do Projeto Cidadão na Expoacre tem a parceria e apoio da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Acre (Anoreg), Fundo Especial de Compensação (FECOM), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Governo do Estado do Acre, 1° Tabelionado de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco; 2° Tabelionado de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco e 3º Tabelionado de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco.

Documentos necessários para inscrição

*As certidões devem ser atualizadas, no mínimo, seis meses

-Noivos solteiros: Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

-Noivos divorciados: Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

-Noivos menores de idade (entre 16 a 18 anos incompletos): Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.