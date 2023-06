Inscrições em concurso da prefeitura de Rio Branco encerram nesta segunda-feira (19)

As inscrições no concurso público para o provimento de cargos na administração direta e indireta da prefeitura de Rio Branco, foram prorrogadas e devem encerrar nesta segunda-feira, 20, às 23h59.

Com 68 vagas de imediato mais cadastro de reserva, os salários variam de R$ 1.700,00 a R$ 7.000,00. As provas objetiva e discursiva e a entrega dos títulos da administração direta serão aplicadas no dia 9 de julho e da administração indireta, no dia 16 de julho de 2023.

O prazo foi estendido pela terceira vez, devido à baixa procura, na última atualização tinha aproximadamente somente 2 mil inscrito.

Os cargos serão ofertados para os profissionais da área de Técnico em Informática, Auditor Municipal de Controle Interno, Contador, Procurador Municipal, Analista Previdenciário, Assistente Social, Analista, Tecnologia da Informação e Procurador Jurídico Previdenciário.

Clique aqui para fazer a sua inscrição: https://portal.ibade.selecao.site/edital