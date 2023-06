Inscrições do concurso para eleger Rainha do Rodeio da Expoacre 2023 é aberta na web

A escolha da Rainha do Rodeio estará com inscrições abertas, virtualmente, a partir desta quarta-feira, 14, pelo Instagram @rainhadorodeioexpoacre e vai até o dia 26 de junho.

De acordo com a organização do evento, participam das inscrições mulheres acima dos 18 anos, além disso, as que se inscrever representando um dos 22 municípios vai direto para a final. Porém, as 10 finalistas não podem desistir, caso contrário, deverá pagar multa no valor de R$ 1.200.

A selecionada vai ganhar prêmios dos patrocinadores, participar da cavalgada e também dos eventos da ExpoAcre – que começam no dia 29 de julho.

O evento, já tradicional, está em sua 24ª edição e é organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, com o apoio da coordenação da Expoacre 2023.