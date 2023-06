Iniciam nesta segunda inscrições de bandas evangélicas para o Palco Gospel da Expoacre

Com objetivo de valorizar o segmento evangélico no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Governo (Segov), abre nesta segunda-feira, 12, as inscrições para bandas evangélicas se apresentarem no Palco Alternativo Gospel da Expoacre 2023, em Rio Branco.

As inscrições se estendem até sexta-feira, 23, e devem ser realizadas por meio do link: Inscrições Palco Alternativo. As bandas inscritas serão selecionadas por meio de vídeos, encaminhados posteriormente aos responsáveis pelo espaço, que também farão visita às igrejas das bandas selecionadas.

O Palco Alternativo Gospel terá apresentações todas as noites de Expoacre, exceto na Noite Gospel, marcada para o dia 31 de julho, com a presença do cantor Lukas Agustinho, no palco principal.

Segundo o pastor Melo Pereira, um dos coordenadores do Palco Alternativo e Noite Gospel da Expoacre, esta é a primeira vez que o público evangélico terá um espaço exclusivo na feira.

“Queremos envolver todo o segmento evangélico do estado para valorizar e promover a cultura cristã no Acre”, ressaltou Pereira.

O Palco Alternativo Gospel é um projeto do governador Gladson Cameli, da vice-governadora, Mailza e do secretário de Governo, Alysson Bestene.