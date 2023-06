Homem mata ex-mulher e trabalhador rural no município de Sena Madureira

Um duplo homicídio foi registrado na tarde deste sábado (24) na zona rural de Sena Madureira, interior do Acre. Inconformado com a separação, um homem identificado como João matou a ex-mulher Antônia Conceição Rocha, com um tiro no rosto e ainda executou um trabalhador que estava no local.

Os crimes aconteceram no Seringal Porongaba, situado no Alto Rio Iaco. Segundo informações, o assassino chegou ao local alegando que queria ver o filho e a vítima deu permissão. Em seguida, o acusado realizou o disparo na altura do queixo da mulher.

Ainda de acordo com um familiar, o rapaz que também foi morto não era marido ou companheiro da vítima, estava apenas trabalhando na localidade. O marido da mesma estava viajando.

Em seguida, o pai da mulher assassinada tomou a arma do acusado e tentou atingir o acusado com um tiro, mas não o acertou. O homem fugiu por uma região de mata, e até o momento ainda não foi localizado.

Ao tomar conhecimento do caso, policiais civis e militares se deslocaram à comunidade para iniciar os procedimentos cabíveis.