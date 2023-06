Iapen realiza Seminário do Sistema Prisional sobre os aspectos éticos técnicos e legais

Para promover informações sobre as políticas penais e multiplicar os conhecimentos acerca da área, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), por meio da Corregedoria e Ouvidoria, realizará o 1º Seminário acerca dos aspectos éticos técnicos e legais nos dias 29 e 30, das 8h às 17h, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, no Campus Ufac.

O evento reunirá integrantes do Sistema de Justiça e operadores da execução penal com a atualização dos agentes públicos que atuam no sistema prisional. Entre os órgãos públicos competentes, haverá também a participação da comunidade acadêmica.

A iniciativa da instituição é reunir os diferentes poderes institucionais, a fim de abordar os aspectos do ciclo penal, como o ambiente de privação de liberdade e os fluxos de entrada e saída na unidade prisional e outros.

A ouvidora do Iapen, Macleine Melo, destacou: “Estamos felizes com a realização do evento, que também antecede o aniversário de 15 anos do Iapen, e neste seminário temos como objetivo promover um espaço de troca de saberes, que contemplarão teoria e prática”.