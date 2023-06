Humaitá bate São Raimundo-RR por 1 a 0 e volta ao G-4 do grupo 1 do Brasileirão Série D

O Humaitá começou um pouco melhor no segundo tempo e logo aos 11 minutos conseguiu ficar com um jogador a mais após a expulsão do zagueiro Vinicius, que recebeu segundo cartão amarelo e depois vermelho por falta cometida. Logo na sequência, em cobrança de falta, Fernandinho jogou a bola na área e Aldair cabeceou para abrir o placar. Com vantagem numérica em campo, o time acreano ficou mais confortável e passou a controlar o jogo. Muito acionado no ataque, Aldair insistiu alguns arremates de fora da área, mas sem sucesso. Aos 23 minutos, Reina fez boa jogada na entrada da área e chutou, mas mandou por cima do gol. Os dois times promoveram mudanças. Aos 35 minutos, Aldair tocou para Índio pelo lado direito do ataque. Ele invadiu a área e chutou cruzado. A bola passou à esquerda do gol. Mais retraído, o Mundão chegou poucas vezes ao ataque. Quando conseguia, não conseguia definir bem as jogadas. Aos 48 minutos, o goleiro do Mundão ainda salvou o time de levar o segundo gol em chutes de dentro da área de Pisika e Índio.